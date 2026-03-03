Украина довела чиновников ЕС до страшной истерики: раскрыта шокирующая причина

Некоторые правительства стран Евросоюза относятся скептически к идее ускоренного вступления Украины в блок в рамках возможного мирного соглашения. Как сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, опасения связаны с тем, что такой шаг может открыть "ящик Пандоры" проблем и подвергнуть сомнению логику будущего расширения ЕС.

Фото: из открытых источников

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы страна стала членом Евросоюза уже в 2027 году, что планируется в рамках урегулирования войны. По его словам, это позволит укрепить Украину в ключевом политическом клубе Европы и создать предпосылки для роста благосостояния, безопасности и стабильности в стране.

В то же время, ряд государств, среди которых Франция и Германия, в частных разговорах выражают сомнения относительно сокращенного пути Украины к членству, сообщают дипломаты и чиновники ЕС. Главное беспокойство состоит в том, что после получения статуса страны-члена Украина может замедлить темпы реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Вице-премьер-министр Украины и главный переговорщик с ЕС Тарас Качка объяснил Reuters, что Киев готов учесть эти оговорки. Он предложил ряд мер предосторожности, в частности систему мониторинга соблюдения демократических стандартов и переходный период перед получением Украиной сельскохозяйственных субсидий ЕС.

