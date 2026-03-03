logo_ukra

Україна довела чиновників ЄС до страшної істерики: розкрито шокуючу причину
Україна довела чиновників ЄС до страшної істерики: розкрито шокуючу причину

Франція та Німеччина сумніваються у можливості прискореного вступу України до ЄС

3 березня 2026, 16:30
Клименко Елена

Деякі уряди країн Євросоюзу ставляться скептично до ідеї прискореного вступу України до блоку у рамках можливої мирної угоди. Як повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів, побоювання пов’язані з тим, що такий крок може відкрити “скриньку Пандори” проблем та поставити під сумнів логіку майбутнього розширення ЄС.

Україна довела чиновників ЄС до страшної істерики: розкрито шокуючу причину

Видання нагадало, що президент України Володимир Зеленський прагне, аби країна стала членом Євросоюзу вже у 2027 році, що планується в рамках врегулювання війни. За його словами, це дозволить закріпити Україну у ключовому політичному клубі Європи та створити передумови для зростання добробуту, безпеки і стабільності в країні.

Водночас низка держав, серед яких Франція та Німеччина, у приватних розмовах висловлюють сумніви щодо скороченого шляху України до членства, повідомляють дипломати та посадовці ЄС. Головне занепокоєння полягає в тому, що після отримання статусу країни-члена Україна може сповільнити темпи реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Віцепрем’єр-міністр України та головний переговорник з ЄС Тарас Качка пояснив Reuters, що Київ готовий врахувати ці застереження. Він запропонував низку запобіжних механізмів, зокрема систему моніторингу дотримання демократичних стандартів та перехідний період перед отриманням Україною сільськогосподарських субсидій ЄС. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російським окупантам значно складніше вивести з ладу об’єкти водопостачання та каналізації, ніж енергетичну інфраструктуру України. Для завдання серйозного ураження таких систем ворогу може не вистачити точності дронів та запасів балістичних ракет. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.



