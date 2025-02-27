После ряда протестов вопрос относительно украинского аграрного сектора будет решен, и Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем ожидалось, к 2030 году. Такое заявление сделала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает Интерфакс-Украина.

Украина и ЕС. Фото: 24 Канал

"Сельское хозяйство — это основа украинской экономики. Оно обеспечивает 60% экспорта и является важным поставщиком продовольствия для многих стран. Однако этот сектор понес значительные потери из-за войны и блокады Черного моря", — отметила она.

Матернова подчеркнула, что аграрный сектор будет оставаться одним из трех основных в Украине вместе с энергетикой и обороной и станет важным для восстановления экономики и развития экспорта.

"Это будет деликатное обсуждение, ведь этот сектор чувствительный. Украинский потенциал настолько велик, что он может создать проблемы для тех, кто уже имеет доминирующие позиции. Но мы это преодолеем", — пояснила посол ЕС.

Она вспомнила, что когда Испания и Португалия вступали в ЕС, французские и итальянские виноделы считали, что это приведет к катастрофе и что они не смогут конкурировать. Подобные тревоги возникали и когда Польша, Чехия и Словакия стали частью ЕС, но Союз выдержал эти вызовы.

"Ваши агрохолдинги очень продуктивны и потому вызывают беспокойство по сравнению с тем, что мы имеем в Европе. Это не будет простым процессом. Будут протесты, вероятно, будут временные ограничения на некоторые товары или на экспорт. Но, в конце концов, система адаптируется", — заверила она.

Матернова также отметила, что ранее она прогнозировала, что Украина присоединится к ЕС в 2030 году, но теперь этот процесс может произойти раньше.

"Сельское хозяйство будет самой сложной темой для обсуждения. Будут тревоги, протестные акции, но вместе мы преодолеем эти трудности", — подытожила посол ЕС в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз за год потратил больше денег на российскую нефть и газ, чем на финансовую помощь Украине.