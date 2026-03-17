Украина могла бы остаться без бюджета уже в апреле: какое решение доведет Орбана до бешенства

Европейский Союз сумел прийти к соглашению о выделении Украине масштабного финансового пакета в размере 90 миллиардов евро. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, партнерам удалось обойти блокировку со стороны Венгрии. Это решение жизненно важно для украинской экономики, ведь, по словам нардепа, "это ключевое решение, без которого наш бюджет мог иссякнуть уже в апреле(!) этого года".

В то же время, ситуация вокруг помощи остается напряженной из-за позиции Будапешта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал финансовый вопрос с энергетической безопасностью. Он подтвердил достижение договоренностей по возобновлению поврежденного российскими атаками нефтепровода "Дружба", однако выдвинул ультиматум. Орбан заявил, что "если президент Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод "Дружба", обещая и дальше препятствовать кредитованию без выполнения этого условия.

Параллельно с финансовыми баталиями в Брюсселе соседняя Словакия столкнулась с дефицитом на рынке топлива. Премьер-министр Роберт Фицо пожаловался на массовое паломничество польских водителей к пограничным словацким АЗС из-за разницы в ценах. Поэтому правительство страны рассматривает радикальные шаги: "установление более высоких розничных цен на топливо для иностранцев или ограничение их объемов покупок".

Несмотря на энергетические споры и логистические трудности соседей, разблокирование 90 млрд. евро дает Украине необходимый финансовый запас прочности на ближайшие месяцы.

