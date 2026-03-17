logo_ukra

BTC/USD

74691

ETH/USD

2338.74

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Україна могла б залишитися без бюджету вже у квітні: яке рішення доведе Орбана до сказу
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна могла б залишитися без бюджету вже у квітні: яке рішення доведе Орбана до сказу

90 мільярдів для України та паливна криза в сусідів: нові деталі фінансової угоди з ЄС

17 березня 2026, 23:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Європейський Союз зумів дійти згоди щодо виділення Україні масштабного фінансового пакета обсягом 90 мільярдів євро. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, партнерам вдалося обійти блокування з боку Угорщини. Це рішення є життєво важливим для української економіки, адже, за словами нардепа, "це ключове рішення, без якого наш бюджет міг вичерпатися вже у квітні(!) цього року".

Україна могла б залишитися без бюджету вже у квітні: яке рішення доведе Орбана до сказу

Віктор Орбан

Водночас ситуація навколо допомоги залишається напруженою через позицію Будапешта. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пов’язав фінансове питання з енергетичною безпекою. Він підтвердив досягнення домовленостей щодо відновлення пошкодженого російськими атаками нафтопроводу "Дружба", проте висунув ультиматум. Орбан заявив, що "якщо президент Зеленський хоче отримати гроші з Брюсселя, він має відкрити нафтопровід "Дружба", обіцяючи й надалі перешкоджати кредитуванню без виконання цієї умови.

Паралельно з фінансовими баталіями в Брюсселі, сусідня Словаччина зіткнулася з дефіцитом на ринку пального. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо поскаржився на масове паломництво польських водіїв до прикордонних словацьких АЗС через різницю в цінах. Через це уряд країни розглядає радикальні кроки: "встановлення вищих роздрібних цін на пальне для іноземців або обмеження їхніх обсягів покупок".

Попри енергетичні суперечки та логістичні труднощі сусідів, розблокування 90 млрд євро дає Україні необхідний фінансовий запас міцності на найближчі місяці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що третій Президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, закликавши його згадати часи, коли вони разом боролися за свободу регіону від імперського впливу. До допису Ющенко додав архівну світлину 90-х років, де обидва політики ще зовсім молоді.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини