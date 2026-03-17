Україна могла б залишитися без бюджету вже у квітні: яке рішення доведе Орбана до сказу

Європейський Союз зумів дійти згоди щодо виділення Україні масштабного фінансового пакета обсягом 90 мільярдів євро. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, партнерам вдалося обійти блокування з боку Угорщини. Це рішення є життєво важливим для української економіки, адже, за словами нардепа, "це ключове рішення, без якого наш бюджет міг вичерпатися вже у квітні(!) цього року".

Водночас ситуація навколо допомоги залишається напруженою через позицію Будапешта. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пов’язав фінансове питання з енергетичною безпекою. Він підтвердив досягнення домовленостей щодо відновлення пошкодженого російськими атаками нафтопроводу "Дружба", проте висунув ультиматум. Орбан заявив, що "якщо президент Зеленський хоче отримати гроші з Брюсселя, він має відкрити нафтопровід "Дружба", обіцяючи й надалі перешкоджати кредитуванню без виконання цієї умови.

Паралельно з фінансовими баталіями в Брюсселі, сусідня Словаччина зіткнулася з дефіцитом на ринку пального. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо поскаржився на масове паломництво польських водіїв до прикордонних словацьких АЗС через різницю в цінах. Через це уряд країни розглядає радикальні кроки: "встановлення вищих роздрібних цін на пальне для іноземців або обмеження їхніх обсягів покупок".

Попри енергетичні суперечки та логістичні труднощі сусідів, розблокування 90 млрд євро дає Україні необхідний фінансовий запас міцності на найближчі місяці.

