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Украина может стать членом ЕС по ускоренной процедуре: названа дата

Президент Сербии прогнозирует "большой поворот" и ускоренное вступление Украины в ЕС

сегодня, 12:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Членство Украины в Европейском Союзе может состояться по ускоренной процедуре из-за войны. Поворотный момент ожидается в июне 2023 года. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича в интервью "Pink TV".

Украина может стать членом ЕС по ускоренной процедуре: названа дата

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Сербский лидер считает, что Украине будет очень сложно одержать победу в войне с РФ, но куда проще сделать все возможное, чтобы не откладывать членство в ЕС и уже сейчас добить от лидеров объединённой Европы решение по согласию на членство Киева в Евросоюзе.


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Вучич заявил, что ожидает "большого поворота Украины на европейский путь" в июне этого года. Президент Сербии надеется, что будет принято решение о начале переговоров о вступлении, поскольку скоро начинается конкурс на генсека НАТО.

По словам Вучича, США стоят за созданием в Европе нового блока, который сформируют Польша, Украина и страны Балтии — "страны больше Германии и Франции".

"Очевидно, что они станут мощными в Европе и под прямым руководством США", — высказался президент Сербии.

Кроме того, Александр Вучич заявил, что после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, до начала полномасштабного вторжения, знал о захватнических намерениях РФ.

"Не потому, что Путин мне что-то сказал, я просто понимал, что произойдет в Украине. Он мне этого не сказал. Тогда он и три минуты не говорил об Украине. Тогда я понял, что решение принято", — пояснил Вучич.

Читайте также на портале "Комментарии" — это может заставить российского диктатора Путина вернуться к переговорам: в Институте изучения войны (ISW) назвали вариант.

Также издание "Комментарии" сообщало — Сербия призывает РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины.




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Источник: https://pink.rs/politika/490020/uzivo-na-tv-pink-i-pinkrs-vucic-sto-je-veca-razlika-u-rezultatima-to-ce-me-nazivati-vecim-ludakom-necu-da-se-plasim-bednika-imam-pakt-samo-sa-n
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