Украина может стать членом ЕС по ускоренной процедуре: названа дата

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Кравцев Сергей
Членство Украины в Европейском Союзе может состояться по ускоренной процедуре из-за войны. Поворотный момент ожидается в июне 2023 года. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича в интервью "Pink TV".
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Сербский лидер считает, что Украине будет очень сложно одержать победу в войне с РФ, но куда проще сделать все возможное, чтобы не откладывать членство в ЕС и уже сейчас добить от лидеров объединённой Европы решение по согласию на членство Киева в Евросоюзе.
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Вучич заявил, что ожидает "большого поворота Украины на европейский путь" в июне этого года. Президент Сербии надеется, что будет принято решение о начале переговоров о вступлении, поскольку скоро начинается конкурс на генсека НАТО.
По словам Вучича, США стоят за созданием в Европе нового блока, который сформируют Польша, Украина и страны Балтии — "страны больше Германии и Франции".
Кроме того, Александр Вучич заявил, что после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, до начала полномасштабного вторжения, знал о захватнических намерениях РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — это может заставить российского диктатора Путина вернуться к переговорам: в Институте изучения войны (ISW) назвали вариант.
Также издание "Комментарии" сообщало — Сербия призывает РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины.
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