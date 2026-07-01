Украина обратилась с важной просьбой к ЕС: в Минобороны предупредили о решающих месяцах войны

Украина обратилась к государствам Европейского Союза с призывом как можно быстрее направить 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира на военную поддержку. В Киеве считают, что именно ближайшие месяцы могут стать определяющими для ситуации на фронте.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, соответствующее обращение содержится в письме министра обороны Украины Михаила Федорова, направленном европейским партнерам.

В документе отмечается, что выделение этих средств позволит максимально эффективно использовать так называемое "окно возможностей", которое, по оценкам украинской стороны, продлится от шести до девяти месяцев. Именно в этот период, считают в Минобороны, существует шанс существенно усилить позиции Украины до того, как Россия сможет адаптироваться к новым технологиям и тактике ведения войны.

В письме также приводятся расчеты оборонных потребностей страны. Общий объем финансирования, необходимый Украине для обеспечения сектора безопасности и обороны в нынешнем году, оценивается примерно в 136 миллиардов евро.

При этом украинский государственный бюджет способен покрыть лишь около 53 миллиардов евро этих расходов. Остальная сумма должна быть обеспечена за счет международной помощи, прежде всего со стороны европейских союзников.

В Министерстве обороны подчеркивают, что своевременное финансирование позволит ускорить закупку необходимого вооружения, боеприпасов и современных технологий, а также сохранить темпы усиления украинской армии.

Киев рассчитывает, что государства ЕС примут решение о выделении средств в максимально сжатые сроки. По мнению украинской стороны, промедление может привести к потере нынешнего преимущества на поле боя, тогда как оперативная поддержка позволит укрепить обороноспособность страны и повысить эффективность дальнейших действий Сил обороны.

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