Україна звернулася з важливим проханням до ЄС: у Міноборони попередили про вирішальні місяці війни

Україна звернулася до держав Європейського Союзу із закликом якнайшвидше направити 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру на військову підтримку. У Києві вважають, що саме найближчі місяці можуть стати визначальними для ситуації на фронті.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, відповідне звернення міститься у листі міністра оборони України Михайла Федорова, надісланому європейським партнерам.

У документі наголошується, що виділення цих коштів дозволить максимально ефективно використовувати так зване вікно можливостей, яке, за оцінками української сторони, триватиме від шести до дев'яти місяців. Саме в цей період, вважають у Міноборони, існує шанс суттєво посилити позиції України до того, як Росія зможе адаптуватися до нових технологій та тактики ведення війни.

У листі також наводяться розрахунки оборонних потреб країни. Загальний обсяг фінансування, необхідний Україні для забезпечення сектору безпеки та оборони цього року, оцінюється приблизно у 136 мільярдів євро.

При цьому український державний бюджет здатний покрити лише близько 53 мільярдів євро цих видатків. Решта суми має бути забезпечена за рахунок міжнародної допомоги, насамперед з боку європейських союзників.

У Міністерстві оборони наголошують, що своєчасне фінансування дозволить прискорити закупівлю необхідного озброєння, боєприпасів та сучасних технологій, а також зберегти темпи посилення української армії.

Київ розраховує, що держави ЄС ухвалять рішення про виділення коштів у максимально стислий термін. На думку української сторони, зволікання може призвести до втрати нинішньої переваги на полі бою, тоді як оперативна підтримка дозволить зміцнити обороноздатність країни та підвищити ефективність подальших дій Сил оборони.

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