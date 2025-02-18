Украина получила уникальный шанс в Европе: о чем речь

Итоги саммита европейских лидеров во Франции можно описать одной строкой: "Договорились договариваться", считает эксперт по международным вопросам Максим Яли.

Украина и ЕС

По его словам, такие итоги вполне ожидаемы, поскольку нужно учитывать разницу позиций даже относительно гарантий безопасности для Украины.

"Трамп — это и вызов, и приговор той слабой политике Европы в сфере даже собственной безопасности, которую она проводила на протяжении последних 30 лет. Пока европейские лидеры находятся на стадии "отрицания" и "возмущения". Но Трамп будет пытаться использовать их медлительность в принятии решений и растерянность в своих интересах", — считает эксперт.

И Россия для Трампа в этом плане играет роль "пугала" для того, чтобы получить максимальную цену за сохранение гарантий безопасности (хотя бы частичных) в рамках НАТО, добавляет Яли.

При этом, по его мнению, у Украины в этом плане появляются возможности стать реальным "щитом" Европы.

"Но возникает серьёзная проблема: для этого необходимо остановить продвижение российских войск на фронте. А для этого необходимо существенное увеличение поставок вооружений. А ЕС самостоятельно сделать это даже в среднесрочной перспективе не может. А времени нет", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что экстренный саммит во Франции, где так много говорили об Украине, на самом деле, был не об Украине, а о том, как ЕС будет сосуществовать с США, отметил политолог Вадим Денисенко. При этом он подчеркнул, что во Франции не принималось никаких решений, потому что их просто не существует. Впрочем, по его словам, Европа понимает, что Трамп им предлагает соглашение – отрыв от КНР; перенесение части технологий в США и резкое увеличение расходов на безопасность и Украина проходит по этой статье.



