Украина пошла на уступки: в Фицо заявили о срочном решении Киева

В правительстве Словакии сообщают, что Украина якобы пообещала возобновить транзит нефти через нефтепровод "Дружба" 26 февраля. Об этом информирует агентство "Reuters", в то же время с украинской стороны официальных подтверждений пока не поступало.

"Такой официальной позиции с украинской стороны не было", – отметил анонимный источник из Киева.

Ранее Министерство экономики Словакии заявляло, что оператор нефтепроводов Transpetrol получил сообщение от украинской стороны о переносе возобновления поставок в сутки — до 26 февраля. Проблемы с работой трубопровода стали заметны еще 13 февраля, прежде чем прекратился транзит российской нефти через Словакию и Венгрию в прошлом месяце. В Киеве объясняли перебои повреждением оборудования на западе Украины в результате удара российского беспилотника.

Сначала Словакия ожидала скорейшего возобновления поставок после публичного заявления, однако вместе с Венгрией выразила недовольство темпами ремонта и даже обвинила Украину в задержке восстановительных работ. В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Киеве, посвященном четвертой годовщине полномасштабного вторжения России, призвала Украину ускорить восстановление критической инфраструктуры.

Во время ремонта Киев предложил альтернативные маршруты для транспортировки нефти в европейские страны. В то же время министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что Братислава не получила точных данных по масштабам повреждения нефтепровода после удара и не имеет возможности направить своих экспертов для осмотра места инцидента.

