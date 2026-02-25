Україна пішла на поступки: у Фіцо заявили про термінове рішення Києва

В уряді Словаччини повідомляють, що Україна нібито пообіцяла відновити транзит нафти через нафтопровід "Дружба" 26 лютого. Про це інформує агентство "Reuters", водночас з української сторони офіційних підтверджень наразі не надходило.

Фото: з відкритих джерел

"Такої офіційної позиції з української сторони не було", – зазначило анонімне джерело з Києва.

Раніше Міністерство економіки Словаччини заявляло, що оператор нафтопроводів Transpetrol отримав повідомлення від української сторони про перенесення відновлення постачань на добу — до 26 лютого. Проблеми з роботою трубопроводу стали помітні ще 13 лютого, до того як припинився транзит російської нафти через Словаччину та Угорщину минулого місяця. У Києві пояснювали перебої пошкодженням обладнання на заході України внаслідок удару російського безпілотника.

Спочатку Словаччина очікувала швидкого відновлення постачання після публічної заяви, проте разом з Угорщиною висловила незадоволення темпами ремонту та навіть звинуватила Україну у затримці відновлювальних робіт. Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Києві, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії, закликала Україну прискорити відновлення критичної інфраструктури.

На час ремонту Київ запропонував альтернативні маршрути для транспортування нафти до європейських країн. Водночас міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар повідомив, що Братислава не отримала точних даних щодо масштабів пошкодження нафтопроводу після удару та не має можливості направити своїх експертів для огляду місця інциденту.

