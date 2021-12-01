Украина призывает ввести санкции: готовы ли государства НАТО к такому шагу

Украина в среду, 1 декабря, во время саммита министров иностранных дел НАТО в Риге призвала альянс подготовить экономические санкции против России и усилить военное сотрудничество с Киевом, поскольку страна присоединилась к западному альянсу для переговоров о том, как удержать Россию от возобновления нападения после того, как она сгруппировала войска поблизости. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает на саммите министров иностранных дел НАТО в Риге - Reuters

Украина, которая сейчас стремится присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО, стала потенциальной точкой вспышки между Россией и Западом, поскольку отношения испортились до самого плохого уровня через три десятилетия после окончания холодной войны.

"Мы будем призывать союзников присоединиться к Украине в создании пакета сдерживания", – сказал журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв на переговоры с коллегами из НАТО в Ригу.

В рамках этого пакета НАТО должно подготовить экономические санкции против России на случай, если она "решит выбрать самый плохой сценарий", сказал Кулеба, добавив, что Альянс также должен усилить военное и оборонное сотрудничество с Украиной.

"Мы уверены, что если мы объединим усилия, если мы будем действовать скоординированно, мы сможем сдержать президента Путина и обесточивать его от выбора худшего сценария, которым является военная операция", – сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил журналистам по прибытии на сессию НАТО, что любая военная операция, которая нарушит суверенитет Украины, будет иметь "тяжелые последствия" и что Дания готова применить "тяжелые" санкции.

Комментарии Кофода были похожи на комментарии НАТО и Соединенных Штатов, которые во вторник обнародовали строгие предупреждения России, заявив, что она заплатит высокую цену за любую новую военную агрессию против Украины.

"Любая будущая российская агрессия против Украины будет дорогой ценой и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России", – заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня переговоров между 30 союзниками в Риге.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена действовать, если НАТО под руководством США разместит в Украине ракеты, которые могут поразить Москву в считанные минуты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в среду он предоставит больше информации по этому поводу после консультаций с союзниками по НАТО.

Кулеба также предостерег от признания Крыма российским главой Беларуси, близким союзником России, после того как Александр Лукашенко заявил, что Крымский полуостров является юридически российской территорией.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответственно. Потому что для нас Крым не поле для компромиссов", — добавил Кулеба.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кулеба оценил договоренности новой власти Германии по Украине.

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