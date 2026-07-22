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Украина радикально отдалилась от вступления в ЕС: какое решение перевернуло все

Вторая попытка склонить Венгрию к одобрению результатов скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы завершилась провалом

22 июля 2026, 17:25
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Клименко Елена

Венгрия во второй раз подряд заблокировала утверждение результатов скрининга переговорных кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), состоявшегося 22 июля. Из-за отсутствия единодушной поддержки вопрос пришлось отложить как минимум до начала сентября. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в европейских институциях.

Украина радикально отдалилась от вступления в ЕС: какое решение перевернуло все

Фото: из открытых источников

По информации собеседников, это уже вторая безуспешная попытка получить согласие Будапешта на утверждение результатов скрининга двух переговорных кластеров, необходимых для дальнейшего продвижения Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

По словам одного из источников, во время заседания COELA венгерская сторона снова не поддержала соответствующее решение, поэтому рассмотрение вопроса было перенесено на следующее заседание рабочей группы, которое запланировано на 1 сентября.

Скрининг является одним из ключевых этапов переговорного процесса по вступлению в Евросоюз. После его завершения страны-члены должны согласовать результаты проверки, что открывает возможность перейти к следующему этапу переговоров по соответствующим кластерам. Без единодушного одобрения всех государств ЕС этот процесс не может двигаться дальше.

Это уже не первый случай, когда Венгрия использует право вето в отношении евроинтеграционных решений, связанных с Украиной. Аналогичная ситуация возникла и 17 июля, когда во время предыдущего заседания COELA Будапешт отказался поддержать открытие переговорных кластеров №2 и №3.

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