Україна радикально віддалилася від вступу до ЄС: яке рішення перевернуло все

Угорщина вдруге поспіль заблокувала затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України й Молдови під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося 22 липня. Через відсутність одностайної підтримки питання довелося відкласти щонайменше до початку вересня. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела в європейських інституціях.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією співрозмовників видання, це вже друга безуспішна спроба отримати згоду Будапешта на затвердження результатів скринінгу двох переговорних кластерів, необхідних для подальшого просування України та Молдови на шляху до членства в ЄС.

За словами одного з джерел, під час засідання COELA угорська сторона знову не підтримала відповідне рішення, тому розгляд питання перенесли на наступне засідання робочої групи, яке заплановане на 1 вересня.

Скринінг є одним із ключових етапів переговорного процесу щодо вступу до Євросоюзу. Після його завершення країни-члени мають погодити результати перевірки, що відкриває можливість перейти до наступного етапу переговорів за відповідними кластерами. Без одностайного схвалення всіх держав ЄС цей процес не може рухатися далі.

Це вже не перший випадок, коли Угорщина використовує право вето щодо євроінтеграційних рішень, пов'язаних з Україною. Аналогічна ситуація виникла і 17 липня, коли під час попереднього засідання COELA Будапешт також відмовився підтримати відкриття переговорних кластерів №2 та №3.

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