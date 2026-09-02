Украина срочно обратилась за помощью в ЕС: без этого продолжать войну будет крайне сложно

Украина обратилась в Европейскую комиссию с новым запросом на финансирование противовоздушной обороны. Речь идет о нескольких миллиардах евро по кредиту Европейского Союза на общую сумму 90 млрд евро. Часть средств Киев хочет использовать для покупки ракет PAC-3 для американских систем Patriot.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По ее словам, заявка уже получена, а страны-члены ЕС сейчас ее рассматривают.

Фон дер Ляен подчеркнула, что процесс движется в положительном направлении. В то же время, окончательное решение о выделении средств еще должно пройти соответствующие процедуры.

Особое значение имеет упоминание именно о PAC-3. Эти ракеты являются одним из ключевых средств Patriot для борьбы с баллистическими целями. Для Украины, регулярно сталкивающейся с ракетными ударами РФ, усиление запасов таких перехватчиков остается одним из приоритетов.

Новый запрос Киева является частью более масштабной европейской программы поддержки. Фон дер Ляен сообщила, что с июня по 90-миллиардному кредиту уже было направлено 8,5 млрд евро на закупку беспилотников и ракет для Украины.

По ее словам, часть средств также будет использована для покупки истребителей в европейской оборонной промышленности.

Параллельно ЕС вместе с Украиной работает над собственными решениями по защите от баллистических ракет. Речь идет о проекте "Фрея", призванном создать новые европейские возможности антибаллистической обороны.

Таким образом, Киев одновременно пытается нарастить доступ к уже имеющимся системам Patriot и перехватчикам к ним и добиться появления новых европейских технологий ПВО.

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