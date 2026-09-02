Україна терміново звернулася за допомогою до ЄС: без цього продовжувати війну буде вкрай складно

Україна звернулася до Європейської комісії з новим запитом на фінансування протиповітряної оборони. Йдеться про кілька мільярдів євро з кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро. Частину коштів Київ хоче використати для закупівлі ракет PAC-3 для американських систем Patriot.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За її словами, заявку вже отримано, а країни-члени ЄС наразі її розглядають.

Фон дер Ляєн наголосила, що процес рухається у позитивному напрямку. Водночас остаточне рішення щодо виділення коштів ще має пройти відповідні процедури.

Особливе значення має згадка саме про PAC-3. Ці ракети є одним із ключових засобів Patriot для боротьби з балістичними цілями. Для України, яка регулярно стикається з ракетними ударами РФ, посилення запасів таких перехоплювачів залишається одним із пріоритетів.

Новий запит Києва є частиною масштабнішої європейської програми підтримки. Фон дер Ляєн повідомила, що від червня з 90-мільярдного кредиту вже було спрямовано 8,5 млрд євро на закупівлю безпілотників і ракет для України.

За її словами, частина коштів також буде використана для придбання винищувачів у європейської оборонної промисловості.

Паралельно ЄС разом з Україною працює над власними рішеннями для захисту від балістичних ракет. Йдеться про проєкт "Фрея", покликаний створити нові європейські можливості антибалістичної оборони.

Таким чином, Київ одночасно намагається наростити доступ до вже наявних систем Patriot і перехоплювачів до них та домогтися появи нових європейських технологій ППО.

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