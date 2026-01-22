Украина станет членом Евросоюза, но есть очень неприятный нюанс: детали

Премьер-министр Нидерландов Дик Схофф отмечает, что в настоящее время не стоит ожидать скорейшего вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, процесс интеграции Украины в ЕС может растянуться на несколько лет и требует взвешенного подхода. Такое заявление Схофф сделал во время своего выступления на Украинском завтраке, которое проходило в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Фото: из открытых источников

В то же время премьер подчеркнул, что никаких сомнений в будущем членстве Украины в ЕС нет. Украина, безусловно, должна стать частью Европейского Союза, однако путь к этому — сложный и поэтапный. Политик подчеркнул необходимость балансировки между поддержкой Украины и сохранением стабильности внутри ЕС.

"Несмотря на войну, удивительно, что Украина делает шаги в собственном управлении, чтобы приблизиться к порогу Европейского Союза", — отметил Схофф.

Он добавил, что это заслуживает поддержки и признания со стороны европейских партнеров, и в конце концов Украина станет членом ЕС.

В ответ на вопрос о временных рамках, премьер отметил, что определить точный срок трудно.

Это очень сложно. Если оценивать текущую ситуацию, процесс может занять несколько лет. Важно говорить честно, чтобы не дестабилизировать Европейский Союз, поскольку слишком быстрое членство может создать риски", — объяснил Схофф.

