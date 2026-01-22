logo

Украина станет членом Евросоюза, но есть очень неприятный нюанс: детали
Украина станет членом Евросоюза, но есть очень неприятный нюанс: детали

Премьер Нидерландов Дик Схофф считает, что Украина станет членом ЕС, однако скорого вступления ждать не следует

22 января 2026, 10:55
Премьер-министр Нидерландов Дик Схофф отмечает, что в настоящее время не стоит ожидать скорейшего вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, процесс интеграции Украины в ЕС может растянуться на несколько лет и требует взвешенного подхода. Такое заявление Схофф сделал во время своего выступления на Украинском завтраке, которое проходило в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В то же время премьер подчеркнул, что никаких сомнений в будущем членстве Украины в ЕС нет. Украина, безусловно, должна стать частью Европейского Союза, однако путь к этому — сложный и поэтапный. Политик подчеркнул необходимость балансировки между поддержкой Украины и сохранением стабильности внутри ЕС.

"Несмотря на войну, удивительно, что Украина делает шаги в собственном управлении, чтобы приблизиться к порогу Европейского Союза", — отметил Схофф.

Он добавил, что это заслуживает поддержки и признания со стороны европейских партнеров, и в конце концов Украина станет членом ЕС.

В ответ на вопрос о временных рамках, премьер отметил, что определить точный срок трудно.

Это очень сложно. Если оценивать текущую ситуацию, процесс может занять несколько лет. Важно говорить честно, чтобы не дестабилизировать Европейский Союз, поскольку слишком быстрое членство может создать риски", — объяснил Схофф.

Как уже писали "Комментарии", ситуация на фронте остается очень сложной и напряженной. Погодные условия, а также специфика враждебных наступательных действий значительно усложняют боевую обстановку. Морозы и снега заставляют противника действовать осторожно: он прячется в укрытиях, использует темное время для продвижения, накопления сил и поиска слабых мест в наших позициях. Украинские защитники постоянно отслеживают его перемещение, отбивают атаки и удерживают ключевые рубежи.



