Україна стане членом Євросоюзу, але є вкрай неприємний нюанс: деталі

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф зазначає, що на цей час не варто очікувати швидкого вступу України до Європейського Союзу. За його словами, процес інтеграції України в ЄС може розтягнутися на кілька років і потребує зваженого підходу. Таку заяву Схофф зробив під час свого виступу на Українському сніданку, який проходив у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Фото: з відкритих джерел

Водночас прем’єр підкреслив, що жодних сумнівів щодо майбутнього членства України в ЄС немає. Україна безперечно повинна стати частиною Європейського Союзу, проте шлях до цього — складний і поетапний. Політик наголосив на необхідності балансування між підтримкою України та збереженням стабільності всередині ЄС.

"Незважаючи на війну, дивовижно, що Україна робить кроки у власному управлінні, щоб наблизитися до порогу Європейського Союзу", — зауважив Схофф.

Він додав, що це заслуговує на підтримку та визнання з боку європейських партнерів, і врешті-решт Україна стане членом ЄС.

У відповідь на запитання про часові рамки, прем’єр зазначив, що визначити точний термін важко.

"Це дуже складно. Якщо оцінювати поточну ситуацію, процес може тривати кілька років. Важливо говорити чесно, аби не дестабілізувати Європейський Союз, адже надто швидке членство може створити ризики", — пояснив Схофф.

