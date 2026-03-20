Украина в новой опасности: у Орбана набросились на Киев с циничной претензией

В Венгрии выдвинули новые обвинения в адрес Украины, заявив о якобы атаке на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток". Министр иностранных дел Петер Сийярто утверждает, что объект получил удары беспилотников, количество которых, по его словам, достигло более двух десятков. В Будапеште такие действия расцениваются как попытка создать масштабную энергетическую блокаду страны.

О позиции венгерской стороны сообщил представитель правительства Золтан Ковач в соцсети Х. По словам Сийярто, эти события неприемлемы, и он считает, что ситуация перешла допустимые границы. Особое внимание венгерский министр обратил на значение инфраструктуры Турецкого потока, которая играет важную роль в обеспечении страны природным газом.

В Будапеште также заявляют о рисках для энергетической стабильности, увязывая их с возможными перебоями снабжения. Венгерская сторона отмечает, что такие действия могут серьезно повлиять на безопасность поступающих в страну энергоресурсов. В то же время, там снова подчеркнули, что Венгрия остается одним из ключевых поставщиков электроэнергии и газа для Украины.

Глава МИД призвал прекратить любые атаки на критическую инфраструктуру, подчеркнув, что подобные инциденты создают угрозу не только Венгрии, но и региональной энергетической стабильности в целом.

На фоне этих заявлений продолжается напряжение в отношениях между странами. Премьер-министр Виктор Орбан продолжает блокировать решение Европейского Союза о предоставлении Украине финансовой помощи. Несмотря на попытки убедить его сменить позицию, компромисса достичь пока не удалось.

