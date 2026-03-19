70127

2173.2

43.9

50.52

Вибори в Угорщині: на Заході розкрили підлий план Орбана на випадок поразки

Ще до виборів в Угорщині з’являються сумніви, чи зможе якась зі сторін визнати поразку

19 березня 2026, 11:45
Клименко Елена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує комплекс заходів на випадок поразки на найближчих виборах і може вдатися до різних політичних маневрів, щоб ускладнити роботу нового уряду та зберегти власний вплив. Про це повідомляє видання Politico.

Колишня депутатка від партії "Фідес" Жужанна Селені зазначає, що Орбан має низку інструментів для стримування формування нового уряду або скликання парламенту. Серед них — можливість оголошення надзвичайного стану та провокування конституційної кризи, що дозволяє продовжувати вплив на політичний процес навіть у разі поразки на виборах.

Ситуація у виборчих симпатіях населення залишається неоднозначною. Незалежні соціологічні компанії віддають перевагу опозиційній партії "Тиса", тоді як дослідження, пов’язані з "Фідес", прогнозують перемогу Орбана. Така невизначеність робить політичну атмосферу напруженою та створює передумови для можливих маневрів прем’єра.

Історичний досвід Орбана демонструє, що він здатний ускладнювати роботу влади після поразки. Так, після виборів 2006 року його партія організовувала вуличні протести та блокувала парламентські процеси, що значно обмежувало діяльність нового уряду.

Експерти відзначають, що навіть у разі перемоги опозиції без двох третин у парламенті їй буде важко проводити реформи, зокрема виконувати вимоги Брюсселя щодо розблокування 18 мільярдів євро заблокованих коштів ЄС. Політолог Габор Току зауважує, що Орбан, ймовірно, не стане прямо звинувачувати опозицію у фальсифікаціях, але може оскаржувати результати виборів у окремих округах і підштовхувати своїх прихильників до протестів. Це дозволить підривати роботу нового уряду та зберігати можливості для політичного повернення.

Як вже писали "Коментарі", у 2026 році Росія планує мобілізувати ще близько 409 тисяч військовослужбовців, про що повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, такі плани свідчать про те, що ворог не відмовляється від своїх агресивних намірів і продовжує 



