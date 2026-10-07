Украинцы сделали выбор: сколько граждан видят в ЕС надежного защитника

Большинство украинцев воспринимают Европейский Союз как надежного партнера Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа" с 11 по 22 сентября.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Респондентам предложили оценить утверждение о том, что ЕС является надежным и долгосрочным партнером Украины в вопросах безопасности и обороны. В общей сложности 64,6% участников опроса согласились с такой оценкой.

При этом абсолютного единодушия среди украинцев нет. 32% опрошенных заявили, что не согласны с утверждением или скорее не согласны с ним. Еще часть респондентов, согласно результатам исследования, не определилась со своей позицией.

Примечательно, что среди тех, кто положительно оценивает роль Евросоюза, значительно больше умеренных ответов. 49,7% участников выбрали вариант "скорее согласен", тогда как полностью уверены в надежности ЕС как долгосрочного партнера 14,9%.

Таким образом, поддержка европейского направления остается заметной, однако для большинства опрошенных она не выглядит безусловной. Разница между долей тех, кто доверяет ЕС в вопросах безопасности, и тех, кто придерживается противоположного мнения, составляет 32,6 процентного пункта.

Результаты исследования появились на фоне продолжающегося обсуждения будущей архитектуры безопасности Украины и роли европейских государств в ее формировании. В Центре "Новая Европа" отдельно подчеркивают необходимость сделать сотрудничество Украины и ЕС в сфере обороны более предсказуемым и устойчивым. В организации отмечают, что речь идет не только о политических заявлениях, но и о конкретных механизмах взаимодействия.

Опрос показывает, что для значительной части украинского общества Евросоюз уже воспринимается не только как экономический или политический союз, но и как важный элемент будущей системы безопасности страны.

В то же время наличие почти трети критически настроенных респондентов демонстрирует, что отношение к способности ЕС обеспечить долгосрочную поддержку Украины остается неоднозначным.

Читайте также на портале "Комментарии" — КМИС удивил цифрами: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.



