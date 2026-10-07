Українці зробили вибір: скільки громадян бачать у ЄС надійного захисника

Більшість українців сприймає Європейський Союз як надійного партнера України у сфері безпеки та оборони. Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру Нова Європа з 11 по 22 вересня.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Респондентам запропонували оцінити твердження про те, що ЄС є надійним та довгостроковим партнером України у питаннях безпеки та оборони. Загалом 64,6% учасників опитування погодились із такою оцінкою.

При цьому абсолютної одностайності серед українців немає. 32% опитаних заявили, що не згодні із затвердженням чи скоріше не згодні з ним. Ще частина респондентів, згідно з результатами дослідження, не визначилась зі своєю позицією.

Цікаво, що серед тих, хто позитивно оцінює роль Євросоюзу, значно більше поміркованих відповідей. 49,7% учасників обрали варіант "швидше згоден", тоді як повністю впевнені у надійності ЄС як довгострокового партнера 14,9%.

Таким чином, підтримка європейського напряму залишається помітною, проте для більшості опитаних вона не є безумовною. Різниця між часткою тих, хто довіряє ЄС у питаннях безпеки, та тих, хто дотримується протилежної думки, становить 32,6 процентного пункту.

Результати дослідження з'явилися на тлі обговорення майбутньої архітектури безпеки України та ролі європейських держав у її формуванні. У Центрі "Нова Європа" окремо наголошують на необхідності зробити співпрацю України та ЄС у сфері оборони більш передбачуваною та стійкою. В організації зазначають, що йдеться не лише про політичні заяви, а й про конкретні механізми взаємодії.

Опитування показує, що для значної частини українського суспільства Євросоюз уже сприймається не лише як економічний чи політичний союз, а й як важливий елемент майбутньої системи безпеки країни.

Водночас, наявність майже третини критично налаштованих респондентів демонструє, що ставлення до здатності ЄС забезпечити довгострокову підтримку України залишається неоднозначним.

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