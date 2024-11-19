Украине могут предложить "частичное членство" в ЕС: о чем речь

Украине могут предложить "частичное членство" в ЕС, потому что для полноценного вступления в Евросоюз необходимо еще очень много трансформаций, которые пока что Киев не готов осуществить. Как передает портал "Комментарии", такую идею выдвинул бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает "dpa".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Жан-Клод Юнкер, который возглавлял Европейскую комиссию в 2014-2019 годах, предложил идею "частичного членства" Украины в ЕС – в формате, что Украина будет участвовать в части внутренних процессов в Евросоюзе и встречах, но будет лишена права голоса.

"Украина не сможет стать членом ЕС очень быстро... В Украине еще много нерешенных проблем, от коррупции до сферы верховенства права, с которыми нужно разобраться, прежде чем можно будет серьезно говорить о вступлении Украины", – заявил Жан-Клод Юнкер.

По его мнению, для Украины такой формат "частично членства" стал бы сигналом о признании европейскими партнерами ее евроинтеграционной работы.

СМИ обратили внимание, что похожее заявление прозвучало от Юнкера год назад — экс-глава Еврокомиссии заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества".

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Также издание "Комментарии" сообщало – на членство в ЕС претендует не только Украина: с кем блок начал переговоры.



