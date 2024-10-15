На членство в ЕС претендует не только Украина: с кем блок начал переговоры

Сегодня в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров – это начало фактических переговоров о членстве страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Делегацию Европейского Союза возглавлял венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто от имени венгерского председательства в Совете ЕС, при участии комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархеи. Албанскую делегацию возглавлял Эди Рама, премьер-министр Албании.

"Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе вступления в ЕС, и с открытием первого, фундаментального раздела переговоров о вступлении в ЕС страна достигла еще одной важной вехи в своих усилиях по расширению", – отметил Петер Сийярто.

Он подчеркнул, одним из ключевых приоритетов венгерского председательства является продвижение расширения ЕС, поскольку Европейский Союз нуждается в новом импульсе, свежей энергии и новых перспективах, которые могут обеспечить Западные Балканы.

Сийярто выразил надежду на дальнейший прогресс Албании на пути к членству в ЕС.

Стоит отметить, в конце сентября стало известно, что путь Албании в ЕС будет отделен от пути Северной Македонии – до сих пор две страны двигались вместе.

Путь двух западнобалканских стран к членству в ЕС был связан с началом переговоров, официально начатых летом 2022 года. Однако из-за споров между Скопье и Болгарией фактическое открытие разделов задерживается без конца, что напрямую влияет на прогресс Тираны.

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