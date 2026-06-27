Украине нажали на тормоза: кто и почему блокирует путь в ЕС

Переговоры по членству Украины в ЕС откровенно затормозили. На заседании рабочей группы по расширению ЕС 26 июня не удалось утвердить результаты скрининга украинского законодательства. По этому соседи Украины поляки и венгры уже намекают, что украинцам не нужно рассчитывать на скорейшее членство в ЕС. О чем говорит, в частности, позиция Венгрии, где якобы изменилась власть, однако Будапешт намекает, что не допустит быстрого членства Украины в ЕС? Может быть, ряд стран ЕС просто боится конкуренции с Украиной и выставляет надуманные причины, чтобы не допустить Украину в союз? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Кроме конкуренции со странами ЕС есть сугубо внутренние украинские "хвосты"

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что ситуация вокруг этой рабочей группы действительно подсветила, что интеграция Украины сталкивается с политикой стран-членов, а позиция Венгрии при любой власти будет во многом пересекаться с политикой Орбана, потому что для этого есть действительно объективные причины.

"И аграрный вопрос – только один из них. Отношения между нашими странами ухудшились еще с 2017 года из-за языкового закона и темы венгерского меньшинства в Закарпатье. Сельхоз-тема стала одной из центральных уже позже. И, если правительство Орбана часто использовало украинский вопрос для политического шантажа ЕС или подыгрыва Москве, то правительство Мадяра действует с позиции классического экономического протекционизма", – отметила эксперт.

Собеседница портала "Комментарии" говорит, что украинские перевозчики уже доказали свою способность предлагать более дешевые и эффективные товары и услуги, что привело к кризисам и блокадам границы в предыдущие годы.

"Протесты фермеров против украинской аграрной продукции были не только в Польше и Венгрии, но даже в Германии, Франции и Бельгии, просто Венгрии оставляют роль "плохого парня", который вроде бы односторонне все блокирует. От ситуации Брюссель извлекает свои выгоды, поскольку весь репутационный удар переносится на страны Восточной Европы. В то время как страны Западной Европы играют в "спасителей Украины", параллельно наращивая ограничения – например, беспошлинный ввоз сахара, яиц, птицы. Именно поэтому вопрос вступления Украины в ЕС – один из самых болезненных вопросов для стран Союза. Однако винить их в "коварстве" тоже не совсем корректно. ЕС работает как эгоистический, но оптимальный экономический блок. Соседи Украины не ищут искусственные поводы – они защищают собственные экономики от шока. Ведь речь идет не только о поддержке Украины, но и перераспределении огромного аграрного рынка внутри ЕС. Никому не нужен аграрный гигант, раскачивающий заключенный баланс в регионе. Поэтому для интеграции Украины и сохранения региона от экономического шока потребуется достаточно длинный переходный период", – отметила Ева Антоненко.

По ее словам, кроме конкуренции есть сугубо внутренние украинские "хвосты", о которых обычно не говорят в новостях, но которые детально анализируют в Брюсселе.

"Например, на днях консорциум украинских аналитических центров (проект Membership Check) обнародовал отчет по выполнению плана приоритетных реформ, которые Украина обязалась выполнить до конца 2026 года. Результат на конец июня 2026 – всего 15 баллов из 100. Европейский комиссар по вопросам расширения указывала на проблемы с судебной реформой и реформой ДБР. При этом следует разделять политику и процедуру. Предоставление статуса кандидата и скорейшее открытие переговоров были жестом солидарности на фоне войны. Теперь мы перешли на технические этапы согласования законодательства, на каждом из которых могут налагаться вето. То, что произошло 26 июня, – не обязательно "измена" или заговор против Украины. А стандартная бюрократическая вязкость, когда каждая страна придирчиво торгуется при защите своего внутреннего рынка. И именно по этой причине не стоит ожидать скорейшего членства", – подытожила эксперт.

Причины затягивания вопроса членства Украины в ЕС могут быть глубже

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отметил, что руководство ЕС и уполномоченные еврокомиссары заявляют с высоких трибун о желании и готовности открыть уже в июле все переговорные кластеры для Украины. 14 июля в Брюсселе состоится заседание General Affairs Council, где должно быть принято соответствующее решение. Однако пока видим информацию о позиции Венгрии – намерение блокировать соответствующее решение. Без консенсуса решения не будет.

"Причины "венгерского вето" называются разные, но неубедительные. Одна причина – венгерские эксперты не успели прочесть документы скрининга. По информации Еврокомиссии, свою оценку скрининговых отчетов она разослала еще в 2025 году. Другая причина – "страны Западных Балкан раньше в очереди, поэтому донт пуш зе хорсес", тоже этакая причина. Можем еще упомянуть 11 требований Венгрии к украинскому языковому и другому законодательству. Если это настоящая причина – может надо прямо об этом говорить и начинать общественную дискуссию о возможности и полноте выполнения этих требований?", – задается вопросом эксперт.

Игорь Попов намекает, что на самом деле причины действительно могут быть глубже – боязнь конкуренции со стороны Украины? Или то, что технические кластеры Украина выполнит быстро и поставит вопрос о политическом решении по членству?

"Когда шли переговоры о безвизе, то Украине предоставили список из 144 требований, и за 5 лет мы приняли все необходимые решения. Важно, чтобы список требований был исчерпывающим, обоснованным и публичным", – отметил эксперт.

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