Украине не видать 140 млрд евро: ЕС скандально провалил громкое обещание

Лидеры Европейского Союза не смогли достичь консенсуса по поводу инициативы Еврокомиссии, которая предусматривала предоставление Украине кредита на сумму до 140 миллиардов евро, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: из открытых источников

В ходе неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября Бельгия, где хранится значительная часть активов в клиринговой системе Euroclear, выразила свой отказ поддержать этот план.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что страна не примет схему без гарантий коллективной ответственности всех членов ЕС в случае возможных юридических затруднений.

Он охарактеризовал предложение по использованию процентов от замороженных российских активов как "рискованную авантюру", что требует четкого распределения рисков между государствами Союза. Де Вевер также отметил, что процесс может затянуться и предложил искать альтернативные пути финансирования для Украины.

"Каждое государство должно предоставить соответствующие гарантии на случай, если что-то пойдет не так", — заявил он журналистам Bloomberg.

Напомним, Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит, основываясь на доходах от замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear. По условиям плана, в случае отказа России платить репарации она потеряет права на эти активы.

Этот план не предусматривает прямого изъятия активов, а только использования доходов от их размещения для кредитования Украины в 2026-2027 годах.

Как уже писали "Комментарии", во время своего выступления на пленарном заседании состоявшегося в Копенгагене саммита Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский отметил угрожающие намерения России – разъединить европейские государства и ослабить их способность к совместному противодействию.