Україні не бачити 140 млрд євро: ЄС скандально провалив гучну обіцянку

Лідери Європейського Союзу не змогли досягти консенсусу щодо ініціативи Єврокомісії, яка передбачала надання Україні кредиту на суму до 140 мільярдів євро, забезпеченого доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє Financial Times.

Фото: з відкритих джерел

Під час неформального саміту ЄС у Копенгагені 1 жовтня Бельгія, де зберігається значна частина активів у кліринговій системі Euroclear, висловила свою відмову підтримати цей план.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підкреслив, що країна не прийме схему без гарантій колективної відповідальності всіх членів ЄС у разі можливих юридичних ускладнень.

Він охарактеризував пропозицію щодо використання відсотків від заморожених російських активів як "ризиковану авантюру", що потребує чіткого розподілу ризиків між державами Союзу. Де Вевер також зауважив, що процес може затягнутися, й запропонував шукати альтернативні шляхи фінансування для України.

"Кожна держава має надати відповідні гарантії на випадок, якщо щось піде не так", — заявив він журналістам Bloomberg.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала виділити Україні кредит, базуючись на доходах від заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійській фінансовій установі Euroclear. За умовами плану, у разі відмови Росії сплачувати репарації, вона втратить права на ці активи.

Цей план не передбачає пряме вилучення активів, а лише використання доходів від їх розміщення для кредитування України у 2026–2027 роках.

Як вже писали "Коментарі", під час свого виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся в Копенгагені, президент України Володимир Зеленський наголосив на загрозливих намірах Росії – роз'єднати європейські держави та послабити їхню здатність до спільної протидії.