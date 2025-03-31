Украине нельзя бить по энергетической инфраструктуре РФ: в ЕС назвали внезапную причину

Как известно, Венгрия является страной-членом Евросоюза, но довольно часто делает заявления, которые, как минимум, идут в разрез с политикой блока. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает атаки на российскую инфраструктуру как угрозу собственному суверенитету, поскольку через нее страна получает энергоносители. Об этом чиновник заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Венгрии пожаловался, что украинские удары по нефтепроводу "Дружба" и его соединительную инфраструктуру стали "проблемой последних месяцев".

Из-за них в нескольких случаях в Венгрии в течение нескольких дней были перебои с поставками нефти, добавил министр. На этой основе удары по промышленным мощностям государства-агрессора, он приравнял к атакам на венгерские объекты.

"Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки", – сказал венгерский министр.

При этом Сийярто никак не высказался о войне в Украине, как и том, что Россия систематически осуществляет атаки на энергетические объекты Украины, фактически оправдывая действия Москвы.

Отметим, в ходе этого же интервью Петер Сийярто заявил, что Венгрия потребовала снять санкции ЕС с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана.

"Мы выступили с инициативой исключить из санкционных списков ЕС 9 человек. Среди них был человек, которого вы упомянули (Фридман – ред.), господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них. То есть лица, которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в списке, с юридической точки зрения", – заявил Сийярто.



