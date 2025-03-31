Украине нельзя бить по энергетической инфраструктуре РФ: в ЕС назвали внезапную причину

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Кравцев Сергей
Как известно, Венгрия является страной-членом Евросоюза, но довольно часто делает заявления, которые, как минимум, идут в разрез с политикой блока. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает атаки на российскую инфраструктуру как угрозу собственному суверенитету, поскольку через нее страна получает энергоносители. Об этом чиновник заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Венгрии пожаловался, что украинские удары по нефтепроводу "Дружба" и его соединительную инфраструктуру стали "проблемой последних месяцев".
Из-за них в нескольких случаях в Венгрии в течение нескольких дней были перебои с поставками нефти, добавил министр. На этой основе удары по промышленным мощностям государства-агрессора, он приравнял к атакам на венгерские объекты.
При этом Сийярто никак не высказался о войне в Украине, как и том, что Россия систематически осуществляет атаки на энергетические объекты Украины, фактически оправдывая действия Москвы.
Отметим, в ходе этого же интервью Петер Сийярто заявил, что Венгрия потребовала снять санкции ЕС с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана.
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