Венгрия потребовала снять санкции ЕС с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана. Об этом в интервью российскому пропагандистскому информагентству РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

"Мы выступили с инициативой исключить из санкционных списков ЕС 9 человек. Среди них был человек, которого вы упомянули (Фридман – ред.), господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них. То есть лица, которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в списке, с юридической точки зрения", – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в целом речь шла о 9 россиянах, и Венгрии удалось добиться исключения из санкционного списка трех человек, включая министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Сийярто также добавил, что Дмитрия Мазепина не исключили из списка, а его сына Никиту Мазепина исключили еще раньше на основании решения суда.

Отметим, ранее информагентство "Bloomberg" написало, что среди всех высокопоставленных европейских чиновников глава МИД Венгрии Петер Сийярто стал лидером по количеству посещений России за последние три года, когда российский диктатор Владимир Путин начал свою авантюру с вторжением в Украину. В итоге это вызвало подозрения у его коллег-европейских дипломатов. Венгерский министр иностранных дел и сегодня он снова в Москве.

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