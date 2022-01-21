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Украинская делегация планирует обжаловать полномочия россиян в ПАСЕ

На зимней сессии ПАСЕ представители украинской делегации хотят обсудить вопросы полномочий России в Ассамблее

сегодня, 14:00
Автор:

Козлова Альбіна
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На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет проходить 24-28 января 2022 года, украинская делегация будет обжаловать полномочия российской делегации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Украинская делегация планирует обжаловать полномочия россиян в ПАСЕ

Сессия ПАСЕ в Страсбурге, фото из открытых источников

"Делегация Украины в ПАСЕ вместе с коллегами из других стран планирует обжаловать полномочия российской делегации. В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации. И мы будем этого добиваться", — написал политик.

Ранее Алексей Гончаренко сообщал, что сессия будет проходить в двух режимах: онлайн и офлайн. Физически на сессию прибудет руководство Ассамблеи Совета Европы, руководители комитетов, политических групп, национальных делегаций и выступающие докладчики. По словам нардепа, в Страсбург от Украины поедет он сам, Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев. Также на сессию должен прибыть от Украины вице-президент ПАСЕ Александр Мережко, впрочем, подтверждения его участия пока нет.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, кто вошел в депутатскую группу Госдумы по связям с Украиной. В России сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами и определились с координаторами групп.

Ранее мы писали, что в повестке дня осенней сессии запланированы выступления примерно семи докладчиков. Делегации из разных стран будут говорить об экологических проблемах, изменениях климата и стихийных бедствиях, миграционных процессах в Европе и мире. Тогда российская делегация отказалась от участия в сессии, потому что Франция не признавала сертификаты о вакцинации "Спутником V".


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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