Украинским беженцам в Польше продлят защиту: новые сроки и условия

Польша предпринимает дополнительные шаги для поддержки украинских беженцев. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что Варшава продлит срок действия временной защиты для украинцев, проживающих на территории страны.

В Польше пообещали предоставить временную защиту для украинских беженцев без паспорта

Согласно последним данным, данная мера поддержки, ранее установленная до 30 июня текущего года, будет продолжена. Однако конкретные новые сроки пока не оглашены, что вызывает некоторую неопределенность среди беженцев и организаций, оказывающих им помощь.

Марцин Кервинский подчеркнул: "Мы найдем способ решить эту проблему. Нам нужно действовать мудро и рационально. Все вопросы, касающиеся украинцев в Польше, должны быть четко прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до конца июня."

Особое внимание в новой политике уделяется украинцам, которые по каким-либо причинам не имеют при себе паспортов. Польша обещает не только продлить их временную защиту, но и гарантировать сохранность их личных данных, не передавая их третьим лицам, включая украинские власти.

"Те, кто без паспортов, будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные", — заверил министр, отвечающий также за миграционную политику и легализацию иностранцев.

Напомним, что берлинский сенат подтвердил, что условия для продления временного вида на жительство не требуют от беженцев наличия действующего паспорта. Таким образом, даже если украинское консульство откажет в выдаче или продлении паспорта из-за несданной военной службы, беженцы будут иметь возможность получить специальный проездной документ для путешествий за границу.