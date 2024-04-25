В одной из стран ЕС украинцы могут остаться даже с недействительным паспортом

Призупинення консульських обслуговувань українських чоловіків з боку Міністерства закордонних справ України не поставить під загрозу їхній статус біженців у Німеччині.

Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом

За повідомленням Deutsche Welle, берлінський сенат підтвердив, що умови для продовження тимчасового посвідки на проживання не вимагають від біженців наявності діючого паспорта. Таким чином, навіть якщо українське консульство відмовить у видачі або продовженні паспорта через нескладену військову службу, біженці матимуть можливість отримати спеціальний проїзний документ для подорожей за кордон.

"Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт", — пише видання.

Імміграційні відомства країни мають право видавати німецькі документи біженцям лише у разі наявності вагомих причин, причому військовий обов'язок вважається в Німеччині прийнятним громадянським обов'язком. Проте, як вказує представник сенату, всі клопотання про надання статусу будуть ретельно перевірятися, і зазвичай відхилятися, якщо не буде виявлено жодних особливих обставин.

Нагадаємо, Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку. Проте спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі. Як передає портал "Коментарі", таку заяву зробив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Delfi".

Читайте також на порталі "Коментарі" — влада Польщі цілком серйозно готова поставитися до того, щоб за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку на Батьківщину, щоб вони допомагали своїй країні у війні проти Росії. Таку заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.