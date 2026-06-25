Украинским мужчинам закрывают въезд: первая страна ЕС шокировала решением

Правительство Дании изменяет правила предоставления временной защиты гражданам Украины. Теперь мужчины призывного возраста больше не смогут получить этот статус в стране, если не имеют законных оснований для освобождения от военной службы. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на официальное заявление датских властей.

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Новые правила будут распространяться на украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. В Копенгагене пояснили, что решение было принято для того, чтобы механизм временной защиты не использовался как способ избегания мобилизации в Украине.

Министр иммиграции Дании Мортен Бедсков подчеркнул, что его страна продолжает поддерживать Украину, однако правила пребывания должны соответствовать начальной цели программы защиты.

Дания твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, ведь не предполагалось, что наши правила легализации будут использованы для уклонения от мобилизации", — заявил чиновник.

При этом изменения не коснутся украинцев, уже находящихся в Дании. Более 47 тысяч граждан Украины, получивших временную защиту ранее, сохранят право оставаться в стране. Также новые ограничения не будут применяться к мужчинам, официально освобожденным от прохождения военной службы.

По информации издания, решение Дании принято на фоне более широких дискуссий в Европейском Союзе о будущем механизме временной защиты украинских беженцев. Несколько европейских стран уже изучают возможность пересмотра собственного законодательства и введения дополнительных ограничений.

В то же время инициатива датского правительства вызвала критику со стороны комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти. Он заявил, что подобные решения могут свидетельствовать об общей тенденции к сужению механизмов защиты для миллионов украинцев, нашедших убежище в странах Европы.

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