Українським чоловікам закривають в'їзд: перша країна ЄС шокувала рішенням

Уряд Данії змінює правила надання тимчасового захисту громадянам України. Відтепер чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати цей статус у країні, якщо не мають законних підстав для звільнення від військової служби. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на офіційну заяву данської влади.

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Нові правила поширюватимуться на українських чоловіків віком від 23 до 60 років. У Копенгагені пояснили, що рішення ухвалили для того, щоб механізм тимчасового захисту не використовувався як спосіб уникнення мобілізації в Україні.

Міністр імміграції Данії Мортен Бедсков наголосив, що його країна й надалі підтримує Україну, однак правила перебування мають відповідати початковій меті програми захисту.

"Данія твердо стоїть на боці України в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до українського спеціального закону, адже не передбачалося, що наші правила легалізації будуть використані для ухилення від мобілізації", — заявив посадовець.

При цьому зміни не торкнуться українців, які вже перебувають у Данії. Понад 47 тисяч громадян України, які отримали тимчасовий захист раніше, збережуть право залишатися в країні. Також нові обмеження не застосовуватимуться до чоловіків, які офіційно звільнені від проходження військової служби.

За інформацією видання, рішення Данії ухвалене на тлі ширших дискусій у Європейському Союзі щодо майбутнього механізму тимчасового захисту українських біженців. Декілька європейських держав уже вивчають можливість перегляду власного законодавства та запровадження додаткових обмежень.

Водночас ініціатива данського уряду викликала критику з боку комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті. Він заявив, що подібні рішення можуть свідчити про загальну тенденцію до звуження механізмів захисту для мільйонів українців, які знайшли прихисток у країнах Європи.

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