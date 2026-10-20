Украину толкают к капитуляции: Каллас сделала громкое заявление

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что поддержка Европы стала одной из причин, по которым Украина не согласилась на условия России. По ее словам, американские переговорщики на протяжении длительного времени пытались подтолкнуть Киев к уступкам Москве. Об этом она сказала 20 октября во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Каллас подчеркнула, что без европейской помощи Украина могла бы оказаться в значительно более сложном положении. Поэтому, по ее мнению, страны ЕС должны продолжать поддерживать Киев и не допустить ситуации, при которой решения о будущем Украины будут приниматься без европейского участия.

Глава европейской дипломатии напомнила, что еще в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел стран Евросоюза план максимального участия Европы в мирном процессе. Она считает, что ЕС должен открыто обозначить собственные требования, поскольку Россия также выдвигает масштабные условия для завершения войны.

"Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны выложить на стол наши максимальные требования", — заявила Каллас.

Отдельно она остановилась на вопросе санкций. По словам политика, Москва заинтересована в смягчении ограничительных мер, однако решения об их отмене относятся к компетенции европейских государств. Это, считает Каллас, делает участие ЕС в переговорах особенно важным.

Европа, подчеркнула она, не должна предоставлять уступки без встречных шагов со стороны России. Речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о создании условий, которые позволят избежать нового конфликта в будущем.

Заявление Каллас демонстрирует стремление Брюсселя усилить собственную роль в дипломатическом урегулировании и не допустить, чтобы ключевые решения принимались исключительно Вашингтоном и Москвой. При этом ее оценка действий американских переговорщиков отражает позицию главы дипломатии ЕС, а не официально подтвержденное описание всех контактов США с Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европа готовит собственный план по Путину: Украине могут предложить сложный выбор.



