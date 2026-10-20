Україну штовхають до капітуляції: Каллас зробила гучну заяву

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що підтримка Європи стала однією з причин, через які Україна не погодилася на умови Росії. За її словами, американські переговорники протягом тривалого часу намагалися підштовхнути Київ до поступок Москві. Про це вона сказала 20 жовтня під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Каллас підкреслила, що без європейської допомоги Україна могла б опинитися у значно складнішому становищі. Тому, на її думку, країни ЄС мають продовжувати підтримувати Київ і не допустити ситуації, коли рішення про майбутнє України прийматимуться без європейської участі.

Глава європейської дипломатії нагадала, що ще у лютому 2026 року представила міністрам закордонних справ країн Євросоюзу план максимальної участі Європи у мирному процесі. Вона вважає, що ЄС має відкрито окреслити власні вимоги, оскільки Росія також висуває масштабні умови для завершення війни.

"Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також маємо викласти на стіл наші максимальні вимоги", — заявила Каллас.

Окремо вона зупинилася на питанні санкцій. За словами політика, Москва зацікавлена у пом'якшенні обмежувальних заходів, проте рішення про їх скасування належать до компетенції європейських держав. Це, вважає Каллас, робить участь ЄС у переговорах особливо важливою.

Європа, наголосила вона, не має надавати поступок без зустрічних кроків з боку Росії. Йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про створення умов, які дозволять уникнути нового конфлікту у майбутньому.

Заява Каллас демонструє прагнення Брюсселя посилити власну роль у дипломатичному врегулюванні та не допустити, щоб ключові рішення приймалися виключно Вашингтоном та Москвою. При цьому її оцінка дій американських переговорників відбиває позицію глави дипломатії ЄС, а не офіційно підтверджений опис усіх контактів США з Україною.

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