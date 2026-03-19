Украину ждет большое разочарование после выборов в Венгрии: названа неожиданная причина

Даже в случае победы Петера Мадяра не следует ожидать мгновенного решения всех сложностей в отношениях между Украиной и Венгрией. Эксперт в сфере международных отношений, заведующий кафедрой международных студий и директор Школы политической аналитики НАУКМА Максим Яковлев в интервью совместному проекту Эспрессо и Slawa.tv "Украинский фокус. Утро" отметил необходимость осторожного дипломатического подхода.

По словам Яковлева, Украине следует придерживаться сдержанности в своих заявлениях по Венгрии, ведь внутриполитическая ситуация там чрезвычайно напряженная. Он отметил, что Будапешт проявляет антиорбановские настроения, в то время как основная поддержка премьера Орбана сосредоточена в сельской местности. Следовательно, политическая конфигурация страны делает предполагаемые изменения в отношениях сложными и постепенными.

Отдельно эксперт прокомментировал инцидент с угоном украинского инкассаторского автомобиля, охарактеризовав его как откровенный уголовный случай. В то же время реакция ЕС на этот инцидент выглядит слишком осторожной и не приобретает широкой публичной огласки. По словам Яковлева, Брюссель стремится избегать резких шагов в отношении Венгрии из-за ее внутренних политических процессов и возможного влияния на будущие выборы.

Эксперт подчеркнул, что чрезмерные ожидания по поводу Мадяра были бы ошибкой. Победа венгерского политика не гарантирует мгновенного улучшения двусторонних отношений. Подтверждением тому является общение Яковлева с украинским послом в Венгрии, который также признал, что ситуация остается непростой и требует времени и продуманного дипломатического подхода.

Вывод, по словам Яковлева, очевиден: важно сохранять баланс между стремлением к диалогу и осознанием ограничений, диктуемых политической реальностью Венгрии, а также понимать, что любые изменения в двусторонних отношениях будут постепенными и не мгновенными.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит комплекс мер на случай поражения на ближайших выборах и может прибегнуть к разным политическим маневрам, чтобы усложнить работу нового правительства и сохранить собственное влияние. Об этом сообщает издание Politico.