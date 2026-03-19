На Україну чекає велике розчарування після виборів в Угорщині: названо несподівану причину

Навіть у разі перемоги Петера Мадяра не слід очікувати миттєвого вирішення всіх складнощів у відносинах між Україною та Угорщиною. Експерт у сфері міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародних студій та директор Школи політичної аналітики НАУКМА Максим Яковлєв в інтерв’ю для спільного проєкту Еспресо та Slawa.tv "Український фокус. Ранок" наголосив на необхідності обережного дипломатичного підходу.

За словами Яковлєва, Україні слід дотримуватися стриманості у своїх заявах щодо Угорщини, адже внутрішньополітична ситуація там надзвичайно напружена. Він відзначив, що Будапешт проявляє антиорбанівські настрої, тоді як основна підтримка прем’єра Орбана зосереджена в сільській місцевості. Відтак політична конфігурація країни робить передбачувані зміни у відносинах складними та поступовими.

Окремо експерт прокоментував інцидент із викраденням українського інкасаторського автомобіля, охарактеризувавши його як відвертий кримінальний випадок. Водночас реакція ЄС на цей інцидент виглядає надто обережною і не набуває широкого публічного розголосу. За словами Яковлєва, Брюссель прагне уникати різких кроків щодо Угорщини через її внутрішні політичні процеси та можливий вплив на майбутні вибори.

Експерт наголосив, що надмірні очікування щодо Мадяра були б помилкою. Перемога угорського політика не гарантує миттєвого покращення двосторонніх відносин. Підтвердженням цього є спілкування Яковлєва з українським послом в Угорщині, який також визнав, що ситуація залишається непростою і потребує часу та продуманого дипломатичного підходу.

Висновок, за словами Яковлєва, очевидний: важливо зберігати баланс між прагненням до діалогу та усвідомленням обмежень, які диктує політична реальність Угорщини, а також розуміти, що будь-які зміни в двосторонніх відносинах будуть поступовими та не миттєвими.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує комплекс заходів на випадок поразки на найближчих виборах і може вдатися до різних політичних маневрів, щоб ускладнити роботу нового уряду та зберегти власний вплив. Про це повідомляє видання Politico.