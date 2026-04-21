Накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос очертила сразу три важных сигнала для Украины, которые касаются как финансовой поддержки, так и продвижения евроинтеграционного процесса. По ее словам, нынешний этап сотрудничества Киева и Брюсселя демонстрирует положительную динамику и готовность Евросоюза усиливать поддержку.

Отдельно Марта Кос обратила внимание на политический контекст в регионе, отметив, что недавние выборы в Венгрии могут повлиять на всеобщее ускорение процесса расширения ЕС. Она подчеркнула, что Брюссель видит ряд возможностей для более эффективного движения Украины и Молдовы к членству.

Первым ключевым элементом она назвала готовность Евросоюза к запуску масштабного финансового инструмента в размере около 90 миллиардов евро. Речь идет о кредитной поддержке, которая может быть активирована в кратчайшие сроки при определенных технических условиях. По словам Кос, скорость реализации будет зависеть от ряда внешних факторов, но всеобщая политическая воля уже сформирована.

Вторым важным сигналом является прогресс в переговорном процессе по вступлению в ЕС. Украина вместе с Молдовой, по оценке еврокомиссарши, полностью готова к открытию всех шести переговорных кластеров. В Брюсселе ожидается, что Совет ЕС оперативно примет необходимые решения для старта этого этапа.

Третьим аспектом стала дополнительная финансовая помощь для Украины. Благодаря выполнению реформ в последние недели Евросоюз может выделить до 2,7 миллиарда евро прямой бюджетной поддержки. Эти средства должны укрепить ликвидность государственных финансов и помочь стабилизации экономической ситуации.

"Комментарии" уже писали, что после трагической стрельбы в Киеве, унесшей жизни семи человек, в украинском обществе снова обострилась дискуссия по поводу уровня внутренней безопасности. Событие вызвало волну беспокойства, ведь появились предположения, что подобные инциденты могут быть не случайными, а частью более широкой стратегии России, направленной на расшатывание ситуации внутри страны.