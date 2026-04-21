На Україну чекають одразу три гарних новини: у Брюсселі заінтригували заявою

Напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі єврокомісарка з питань розширення Марта Кос окреслила одразу три важливі сигнали для України, які стосуються як фінансової підтримки, так і просування євроінтеграційного процесу. За її словами, нинішній етап співпраці між Києвом і Брюсселем демонструє позитивну динаміку та готовність Євросоюзу посилювати підтримку.

Фото: з відкритих джерел

Окремо Марта Кос звернула увагу на політичний контекст у регіоні, зазначивши, що нещодавні вибори в Угорщині можуть вплинути на загальне прискорення процесу розширення ЄС. Вона підкреслила, що Брюссель бачить низку можливостей для більш ефективного руху України та Молдови до членства.

Першим ключовим елементом вона назвала готовність Євросоюзу до запуску масштабного фінансового інструменту обсягом близько 90 мільярдів євро. Йдеться про кредитну підтримку, яка може бути активована в найкоротші строки за певних технічних умов. За словами Кос, швидкість реалізації залежатиме від ряду зовнішніх факторів, але загальна політична воля вже сформована.

Другим важливим сигналом є прогрес у переговорному процесі щодо вступу до ЄС. Україна разом із Молдовою, за оцінкою єврокомісарки, повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів. У Брюсселі очікують, що Рада ЄС оперативно ухвалить необхідні рішення для старту цього етапу.

Третім аспектом стала додаткова фінансова допомога для України. Завдяки виконанню реформ останніми тижнями Євросоюз може виділити до 2,7 мільярда євро прямої бюджетної підтримки. Ці кошти мають зміцнити ліквідність державних фінансів і допомогти у стабілізації економічної ситуації.

"Коментарі" вже писали, що після трагічної стрілянини у Києві, яка забрала життя семи людей, в українському суспільстві знову загострилася дискусія щодо рівня внутрішньої безпеки. Подія викликала хвилю занепокоєння, адже з’явилися припущення, що подібні інциденти можуть бути не випадковими, а частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на розхитування ситуації всередині країни.