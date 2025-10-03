Украину жестко унизили в ЕС: на чем уже поставили крест

Нидерланды выступают против ускорения вступления Украины в ЕС, подчеркивая сохранение принципа единодушия в принятии решений.

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после встречи лидеров ЕС в Копенгагене заявил, что страна не поддерживает предложение главы Европейского совета Антониу Средства, предлагавшего заменить единодушие квалифицированным большинством для ускорения переговоров.

"Будущее Молдовы и Украины — в ЕС, но менять правила — это не тот путь, по которому следует идти", — подчеркнул Схооф.

Он добавил, что Нидерланды категорически против отказа от права вето, даже если бы это помогло Киеву получить приоритет.

Премьер подчеркнул, что страна руководствуется Копенгагенскими критериями, предполагающими принятие решений единогласно, и любые изменения должны поддерживать все государства-члены.

Схооф также отметил, что ценит инициативу Средства, однако считает, что продвижение вперед возможно из-за давления на Венгрию, блокирующую переговоры.

"В глазах Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз немного удаляется", – добавил премьер, заявив, что уже объяснил украинскому лидеру свою позицию и планирует повторить это.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС не пришли к согласию относительно плана Еврокомиссии предоставить Украине до 140 миллиардов евро в виде кредита, который должен быть обеспечен доходами от замороженных российских активов. Это свидетельствует о сложности и продолжительности переговоров, связанных с поддержкой Украины и ее интеграцией в ЕС.

