Україну жорстко принизили у ЄС: на чому вже поставили хрест

Нідерланди виступають проти пришвидшення вступу України до ЄС, наголошуючи на збереженні принципу одностайності в ухваленні рішень.

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені заявив, що країна не підтримує пропозицію глави Європейської ради Антоніу Кошти, який пропонував замінити одностайність кваліфікованою більшістю для прискорення переговорів.

"Майбутнє Молдови та України — в ЄС, але змінювати правила — це не той шлях, яким слід іти", — підкреслив Схооф.

Він додав, що Нідерланди категорично проти відмови від права вето, навіть якщо це допомогло б Києву отримати пріоритет.

Прем’єр наголосив, що країна керується Копенгагенськими критеріями, які передбачають ухвалення рішень одноголосно, і будь-які зміни мають підтримувати всі держави-члени.

Схооф також зазначив, що цінує ініціативу Кошти, проте вважає, що просування вперед можливе через тиск на Угорщину, яка блокує переговори.

"В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється", — додав прем’єр, заявивши, що вже пояснив українському лідеру свою позицію і планує повторити це.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС не дійшли згоди щодо плану Єврокомісії надати Україні до 140 мільярдів євро у вигляді кредиту, який має бути забезпечений доходами від заморожених російських активів. Це свідчить про складність та тривалість переговорів, пов’язаних із підтримкою України та її інтеграцією до ЄС.

