Урсула фон дер Ляйен рассказала, кто в Европе подыгрывает Путину

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Кравцев Сергей
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на переизбрание на эту должность, раскритиковала визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, назвав его "миссией умиротворения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала, выступая в Европейском парламенте.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Фон дер Ляйен напомнила, что Россия продолжает свое наступление в Украине, делая ставку на войну на истощение и отказ Запада от противостояния Кремлю.
Председатель Еврокомиссии добавила, что всего через два дня после визита Орбана в Москву Россия обстреляла Киев, в частности попав в детскую больницу "Охматдет" и роддом.
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Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне России против Украины с целями и сроками. Такое заявление сделал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает "Magyar Nemzet".
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