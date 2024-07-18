logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Урсула фон дер Ляйен рассказала, кто в Европе подыгрывает Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Урсула фон дер Ляйен рассказала, кто в Европе подыгрывает Путину

Урсула фон дер Ляйен разнесла "миссию умиротворения" от Орбана

сегодня, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на переизбрание на эту должность, раскритиковала визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, назвав его "миссией умиротворения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала, выступая в Европейском парламенте.

Урсула фон дер Ляйен рассказала, кто в Европе подыгрывает Путину

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Фон дер Ляйен напомнила, что Россия продолжает свое наступление в Украине, делая ставку на войну на истощение и отказ Запада от противостояния Кремлю.

"И кое-кто в Европе этому подыгрывает. Две недели назад премьер-министр страны Европейского Союза поехал в Москву. Эта так называемая "мирная миссия" была не чем иным, как "миссией умиротворения". Это была откровенная "миссия умиротворения", – подчеркнула она.

Председатель Еврокомиссии добавила, что всего через два дня после визита Орбана в Москву Россия обстреляла Киев, в частности попав в детскую больницу "Охматдет" и роддом.

"Этот удар не был ошибкой. Это был сигнал. Сигнал Кремля, от которого застывает в жилах кровь, ко всем нам", – считает фон дер Ляйен.

"Наш ответ должен быть не менее четким. Никто не хочет мира больше, чем Украина и украинский народ. Справедливый и устойчивый мир для свободной и независимой страны. И Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется! Вот наш сигнал!" – подытожила она под аплодисменты в Европарламенте.

Читайте также на портале "Комментарии" — не нужно ждать окончания войны: к какому шагу с РФ Орбан призвал ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне России против Украины с целями и сроками. Такое заявление сделал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает "Magyar Nemzet".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости