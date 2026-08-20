Урсула фон дер Ляйен: Россия проигрывает войну, ЕС поможет усилить ПВО Украины

Европейский Союз и его международные партнеры консолидируют усилия по немедленному усилению противобаллистической защиты Украины, реагируя на очередную массированную атаку Кремля по мирным городам и критической инфраструктуре.

Урсула фон дер Ляйен

Очередной акт масштабного воздушного террора со стороны Российской Федерации вызвал решительную реакцию в Брюсселе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила комбинированные удары агрессора, подчеркнув, что бессилие кафиров на фронте заставляет Кремль воевать с безоружными людьми.

По ее словам, атаки на жилые кварталы и системы жизнеобеспечения городов являются очевидным признаком военных неудач РФ. Сейчас европейские институты совместно с западными союзниками разрабатывают механизмы оперативной передачи Украине современных комплексов, способных перехватывать тяжелые баллистические ракеты.

"Украина должна иметь средства, чтобы предотвращать гибель людей, — подчеркнула глава Еврокомиссии, призывая мировое сообщество ускорить поставки систем противовоздушной обороны, — это самый приоритет".

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европейский Союз не ограничится только заявлениями поддержки, а задействует все имеющиеся ресурсы государств-членов, чтобы украинское небо получило надежный щит от любых типов российского ракетного вооружения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью оккупанты атаковали Киев, область и другие города Украины баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. В Киеве и области много погибших и раненых из-за того, что в Украине нечем сбивать баллистические ракеты. По данным Воздушных Сил Украины, почти все крылатые ракеты были сбиты.