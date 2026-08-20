Урсула фон дер Ляєн: Росія програє війну, ЄС допоможе посилити ППО України

Європейський Союз та його міжнародні партнери консолідують зусилля для негайного посилення протибалістичного захисту України, реагуючи на чергову масовану атаку Кремля по мирних містах та критичній інфраструктурі.

Урсула фон дер Ляєн

Черговий акт масштабного повітряного терору з боку Російської Федерації викликав рішучу реакцію у Брюсселі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила комбіновані удари агресора, наголосивши, що безсилля окупантів на фронті змушує Кремль воювати з беззбройними людьми.

За її словами, атаки на житлові квартали та системи життєзабезпечення міст є очевидною ознакою військових невдач РФ. Зараз європейські інституції спільно із західними союзниками розробляють механізми оперативної передачі Україні сучасних комплексів, здатних перехоплювати важкі балістичні ракети.

"Україна повинна мати засоби, щоб запобігати загибелі людей, — підкреслила очільниця Єврокомісії, закликаючи світову спільноту прискорити постачання систем протиповітряної оборони, — це найнагальніший пріоритет".

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз не обмежиться лише заявами підтримки, а задіє всі наявні ресурси держав-членів для того, щоб українське небо отримало надійний щит від будь-яких типів російського ракетного озброєння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти атакували Київ, область та інші міста України балістикою, крилатими ракетами та дронами. У Києві та області багато загиблих та поранених через те, що в Україні нічим збивати балістичні ракети. За даними Повітряних Сил України, майже всі крилаті ракети було збито.