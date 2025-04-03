Устоим ли без помощи США: сколько потребностей Украины в боеприпасах обеспечивает ЕС

Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах, которые президент Украины Владимир Зеленский недавно оценил в 2 миллиона снарядов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Все продвигается очень хорошо. Нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский заявил, что им нужно 5 миллиардов, чтобы иметь как минимум 2 миллиона патронов", — отметила топ-дипломат ЕС перед саммитом министров обороны Евросоюза в Варшаве.

По ее словам, в ЕС уже есть разные наработки и "разные страны вносят свой вклад в это, так что у нас уже есть более 50% того, что необходимо".

Читайте также на портале "Комментарии" — Франция выделит дополнительные 2 миллиарда евро на военную помощь для Украины. Средства будут направлены на первоочередные нужды ВСУ, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это противотанковые ракеты Milan, средства противовоздушной обороны ракеты Міса, которые оснащены на Mirage, ракеты наземной защиты Mistral. Это также средства, которые позволят Украине держать фронт, как бронемашины. Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", — сказал Эмманюэль Макрон.

Также издание "Комментарии" сообщало – при прекращении военной помощи со стороны Соединенных Штатов, подавляющее большинство украинцев настроены продолжать борьбу. Это подтверждают результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), отражающего общественные настроения в условиях возможного сокращения поддержки Украины.



