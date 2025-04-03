Устоим ли без помощи США: сколько потребностей Украины в боеприпасах обеспечивает ЕС

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Кравцев Сергей
Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах, которые президент Украины Владимир Зеленский недавно оценил в 2 миллиона снарядов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
По ее словам, в ЕС уже есть разные наработки и "разные страны вносят свой вклад в это, так что у нас уже есть более 50% того, что необходимо".
Читайте также на портале "Комментарии" — Франция выделит дополнительные 2 миллиарда евро на военную помощь для Украины. Средства будут направлены на первоочередные нужды ВСУ, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Также издание "Комментарии" сообщало – при прекращении военной помощи со стороны Соединенных Штатов, подавляющее большинство украинцев настроены продолжать борьбу. Это подтверждают результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), отражающего общественные настроения в условиях возможного сокращения поддержки Украины.
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