Устроит ли Мадяр Украине "кузькину мать": чего ждать

Популярной в всегда чрезмерно критической украинской интеллектуальной среде мнение, что будущий премьер Петер Мадяр – такой "скрытый националист", который покажет Украине "кузькину мать". Да и сам он является выходцем из "Фидеса", поэтому есть риск получить второго Орбана, хотя и молодого и прогрессивного. В конце концов сам Орбан в 1990-х г. начинал как респектабельный демократ и либерал, а эволюционировал к национал-консерватору. Об этом рассказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

Эксперт отметил, первое, на что нужно обратить внимание – Мадяр будет учитывать на украинском направлении последствия орбановской антиукраинской медиапропаганды и работы американских и российских политтехнологов. Да, победителей не судят и поэтому Мадяру можно было бы пойти на мгновенное потепление с Украиной, но украинская тема стала настолько чувствительной и раздражительной для венгерского общества, что проукраинский крен во внешней политике может запятнать избирательный триумф и первоначальный импульс на реализацию политики изменений.

Олег Постернак отметил, что Орбан никуда не делся, у его "Фидеса" достаточно репрезентативное представительство и становится мощной оппозицией. Поэтому Мадяр и заявил, что первые визиты будут в Варшаву, Вену и Брюссель.

"Если помните, то после своего избрания президент Украины Ющенко свой первый зарубежный визит совершил именно в Москву для встречи с Путиным, еще и сразу после инаугурации, тем самым рассеивая последствия пропаганды и работы тех же российских политтехнологов о том, что он является русофобом и западной марионеткой. Поэтому прямо сейчас любой резкий поворот новой венгерской власти в сторону Украины может быть истолкован как наглядный пример правоты Орбана во мнении о том, что Мадяр вроде бы является марионеткой Зеленского и Брюсселя, готов втянуть Венгрию в войну", – отметил эксперт.

По его словам, перед тем, как приступить к постепенной перезагрузке украинско-венгерских отношений, Мадяр должен вовлечь страну во внутриполитические трансформации: смена правительства, Конституции, правоохранительной и судебной системы, преодоление инфляции. После этого может начаться потепление в отношениях с институтами ЕС. И только с определенным временем, на марше закрепления положительного восприятия как действенного разрушителя мафиозной системы Орбана, возникнет положительный люфт для перезапуска отношений с Киевом. Ускорить это могут некоторые дипломатические жесты со стороны Украины. От быстрого ремонта нефтепровода "Дружба", но теперь судьба низкой цены для Венгрии становится отдельным вызовом к содействию коммуникации венгерской общины Украины с новой властью в Будапеште для демонтажа орбановского деструктивного влияния.

Олег Постернак акцентирует еще один интересный момент. Орбановская Венгрия выполняла роль открытого тарана против украинских амбиций на европейском направлении для тех стран ЕС, которые не хотели рисковать вступать в публичный конфликт с истекающей кровью российской агрессии Украиной.

"Легче было из Орбана постоянно делать "козла отпущения" в теме блокировании кредитов Украины, неоткрытие переговорных кластеров, непринятие антироссийских санкций, но подобный вектор полностью соответствовал стремлениям части стран ЕС. Где-то это объяснялось конкуренцией с украинской экономикой, где-то нежеланием рвать коммерческие отношения с российской экономикой. Орбан был удобен", – отметил аналитик.

