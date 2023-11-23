Уже не только Венгрия: еще одна страна ЕС захотела переговоров Украины РФ

Министр иностранных дел Словакии заявил о необходимости переговоров Украины с Россией о прекращении войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава МИД Словакии Юрий Бланар сделал во время совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой.

Глава МИД Словакии Юрий Бланар. Фото из открытых источников

Причиной того, что Киеву и Москве пора садиться за стол переговоров Бланар увидел в том, что линия боевого столкновения в Украине стала относительно неизменной и "сейчас можно увидеть решения в мирных переговорах".

"Мирное решение всегда сложное. Но мы должны сказать, что нам нужно прекращение огня перед мирными переговорами", — заявил дипломат.

Глава МИД Словакии назвал войну РФ против Украины – конфликтом, очертив текущие условия на фронте как "замороженную фазу". По его словам, власти их страны видят, что конфликт в Украине продолжается уже более 600 дней, и "не приводит ни к каким результатам".

В то же время Бланар подчеркнул, что Словацкая Республика и дальше будет продолжать оказывать Украине помощь, но не в военной сфере.

"Прекращение огня – это, конечно, наша позиция, позиция Словацкой Республики", — отметил глава словацкого МИД.

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