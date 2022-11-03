Уже третья страна ЕС признала путинский режим террористическим

Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "УНН", со ссылкой на чешское издание "České noviny".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В резолюции четко говорится о том, что во главе нынешней России оказался преступный террористический режим, который угрожает другим суверенным государствам.

Парламентский комитет по иностранным делам Чехии также осудил зверские атаки страны-агрессора на мирные украинские города, ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

Есть в резолюции также статья о том, что Чехия не признает итоги так называемых "референдумов", которые использовала Россия для проведения очередной аннексии украинских территорий. Все четыре области, которые сегодня Россия называет своими регионами Чехия признает украинскими областями. За постановление проголосовали 12 из 14 депутатов.

Парламентарии заявили, что основной целью последней волны атак стали правительственная и энергетическая инфраструктура большого числа Украины, а жертвами стали десятки мирных жителей. По словам законодателей, атаки вызывают ограничение или прекращение поставок энергии, воды или тепла в нескольких регионах и угрожают гражданскому населению.

В резолюции комитет также отмечает, что страна-террористка отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование. По мнению нардепов, действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечности, а виновные в них должны быть наказаны.

Стоит напомнить, что в конце октября сенат Польши признал российские власти террористическим режимом, резолюцию по этому вопросу поддержали все присутствующие в зале сенаторы.



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