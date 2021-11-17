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В Австрии невакцинированные граждане будут жить в условиях локдауна

Уровень вакцинации населения в Австрии – 65%, – один из самых низких в странах Западной Европы

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий
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В Австрии в настоящее время около 65% граждан получили полный курс вакцинации против коронавируса. Отказывающиеся будут жить в условиях локдауна: им запрещено посещать культурные и развлекательные заведения, кафе и рестораны, а выходить из дома — только на работу или за товарами первой потребности. Об этом сообщает BBC.

В Австрии невакцинированные граждане будут жить в условиях локдауна

Австрия - фото из открытых источников

 В общей сложности почти для двух миллионов австрийцев правительство устроило жизнь, как за локдауну. Некоторые из них в выходные выходили на акции протеста против принудительной вакцинации. В полиции относительно того, что будут прибегать к выборочным проверкам в общественных местах и ​​будут штрафовать всех, кто не сможет доказать, что уже сделали прививки против коронавируса или дать показания вакцинации. Уровень вакцинации населения в Австрии – 65%, – один из самых низких в странах Западной Европы. При этом в Австрии сейчас один из самых высоких показателей ежедневного заражения коронавирусом с начала пандемии.

По словам канцлера Александра Шалленберга, правительство вынуждено вводить "локдаун для невакцинированных", чтобы сдерживать пандемию. Те, кто и дальше будут отказывать делать прививки против коронавируса, будут жить в условиях локдауна по меньшей мере по 10 дней. Доктор Томас Секерес, глава Австрийской медицинской палаты, надеется, что подобные вызванные меры позволят повысить общий уровень вакцинации до 80% и выше. Собственно сами непривитые австрийцы говорят о том, что ограничение их прав и свобод неконституционно.

Напомним, в нашей стране будут внедрены новые программы для предпринимателей и соотечественников, понесших убытки от введения карантина. С 19 декабря через действующее приложение "Действие" полностью вакцинированные граждане реально получат 1 тысячу гривен. Об этом заявил глава нашей страны Владимир Зеленский. По его словам, чтобы украинцы и предпринимательство чувствовали себя увереннее, власть продолжает действие ранее принятых программ поддержки и внедряет новые эффективные механизмы. Один заработает уже достаточно быстро. Это компенсация средств тем сферам, которые пострадали от последствий карантина, больше всего – креативное, спортивное и транспортное направления.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-59298323
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